Aparecida do Taboado realiza a 1ª conferência municipal de saúde do trabalhador.

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou com êxito a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento aconteceu no dia 9 de abril de 2025, a partir das 13h (horário de Brasília), no Centro de Eventos do Sindicato Rural.

Organizada em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), a conferência se destacou como um importante espaço de debate e construção coletiva, reunindo profissionais da saúde e representantes de diversas categorias trabalhistas. O objetivo principal foi discutir políticas públicas voltadas à promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a conferência contou com uma palestra da psicóloga Isleia Nonis, que abordou questões fundamentais sobre o bem-estar no contexto laboral. A iniciativa reafirmou o compromisso do município com a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, promovendo a escuta qualificada e o fortalecimento da participação social.

Entre os principais objetivos do encontro, destacaram-se a formulação de propostas voltadas à melhoria das condições de trabalho, à prevenção de doenças ocupacionais e ao fortalecimento da rede de atenção à saúde do trabalhador. Temas centrais como a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, as novas relações de trabalho e a ampliação da participação popular na saúde e no controle social foram amplamente discutidos, reafirmando o compromisso com a promoção da saúde e a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras.

Mais do que um evento pontual, a conferência reafirmou o compromisso da administração municipal com a dignidade humana, a justiça social e a defesa dos direitos dos trabalhadores, incentivando o protagonismo da classe trabalhadora na construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

Durante sua fala, a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, destacou a importância de abordar a saúde mental dos servidores do setor. “Esse é o momento de conversarmos sobre a saúde emocional dos profissionais, propondo ações que sejam efetivas e tragam melhorias reais para o dia a dia de cada um”, afirmou.

Além da secretária Daiane Pupin, estiveram presentes a secretária adjunta de Saúde, Lidiane Souto; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Ajala; a primeira-dama, Verônica de Paula; a secretária adjunta de Governo, Anamélia Rosa; o diretor da FESAT, Robson Souto; entre outros representantes da gestão pública e da sociedade civil.