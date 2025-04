APARECIDA DO TABOADO: Operação ‘Cata-Treco’ continuará pelos bairros da cidade

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Saúde, dará continuidade à operação “Cata-Treco”, pelo Setor 3.

Coloque os resíduos volumosos e grandes objetos, como camas, sofás, colchões, eletrodomésticos, latas, entulhos e móveis velhos, no período de 4 a 7 de abril, visando a coleta sem nenhum custo ao aparecidense.

Além de evitar o descarte irregular, a ação visa promover a limpeza de terrenos e diminuição dos riscos à saúde pública, visto que alguns materiais de descarte podem acumular água e, consequentemente, servir como criadouro para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Para a realização do serviço, a cidade foi dividida em setores, e no período acima citado, será a vez do setor 3, que abrange os bairros: Jardim Pioneiros, Vila São José, Centro, Residencial Souza Bueno, Vila Dourado, Vilas Boas e Vila São Lázaro.

A operação ‘Cata-Treco’ não é um mutirão isolado, mas uma ação que acontecerá durante todo o ano de 2025. A informação é de que o despejo irregular (colocar o lixo na calçada fora das datas em questão) pode acarretar em multa ao infrator. Além disso, é importante destacar que o serviço de coleta não incluirá o recolhimento de resíduos da construção civil.

O Governo Municipal reforça a importância de manter limpos lotes e quintais para evitar a proliferação de animais que transmitem doenças ou cujas picadas podem até matar, como é o caso do mosquito Aedes aegypti e do escorpião. Como também destaca o impacto no Turismo, frisando que manter a cidade limpa contribui para aumentar a visibilidade turística e econômica do Município, atraindo turistas e investidores.

Cronograma para todo o mês de Abril:

Setor 4, de 11 a 14 de Abril

Jardim do Lago

São Luiz

Santa Luzia

Jardim Paraíso

Vila Rica

Chácara Boa Vista (da Avenida Orlando Mascarenhas, até o Módulo Esportivo)



Setor 5, de 18 a 22 de Abril

São Vicente

Vila Pereira

Jardim Aritana

Jardim Morumbi

Jardim Samara

Jardim Primavera



O setor 6, de 25 a 28 de Abril

Jardim Redentora

São João

Vila Barbosa

Cidade Nova

Vila Militar

Residencial Tauan

Chácara Boa Vista (Após o Módulo Esportivo)