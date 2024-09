Ana Portela sofre onda de fake news e ataques desesperados após disparar como favorita do PL

A política e as fake news parecem andar lado a lado, e quando alguém começa a crescer nas pesquisas, a nacional do partido divulga como a principal candidata, vira alvo fácil. Esse é o caso de Ana Portela, candidata a vereadora pelo PL, que está se destacando em Campo Grande e, claro, se tornando alvo de ataques.

Nos últimos dias, Portela tem incomodado não só seus adversários de fora da chapa, mas até gente dentro do próprio PL. O sucesso rápido e consistente dela está mexendo com o cenário interno, a ponto de ela virar uma pedra no sapato de outros nomes do partido que também estão na corrida municipal.

Os ataques começaram na semana passada. Tudo começou quando um assessor de um deputado publicou uma montagem no Instagram. A ideia era simples: minar a reputação de uma candidata que só cresce.

O problema é que Ana Portela não tem qualquer ligação com o tal deputado ou com as decisões internas do gabinete dele. Mesmo assim, a tentativa é clara: responsabilizá-la da demisão do funcionário, algo com o qual ela não tem nada a ver, apenas para jogar lama na sua imagem e confundir o eleitor.

E não parou por aí. Nas redes sociais, grupos começaram a espalhar que Ana seria a “rainha do fundão”, alegando que a candidata recebeu mais recursos do que outros concorrentes. Na verdade, o partido apenas analisou quem teria mais chances de alcançar votações expressivas. Isso não agradou a todos, e candidatos que receberam menos começaram a atacar somente Ana Portela, sendo que outros candidatos receberam a mesma quantia, uma tentativa de manchar sua imagem e jogar o eleitor contra ela.

O Política Voz foi procurado por uma fonte que preferiu não se identificar e trouxe outra versão dos fatos, diferente da que está sendo espalhada por aí. Em respeito aos nossos leitores, estamos analisando as informações e, caso se confirmem, vamos divulgar tudo. Afinal, o compromisso com a verdade é o que nos guia.

Curiosamente, o funcionário demitido está fazendo campanha para uma concorrente insatisfeita com o fundo eleitoral. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que essa iniciativa parece ter partido da própria candidata, que costuma atacar colegas de partido para conseguir engajamento.

Ana Portela segue enfrentando esses ataques, mas é claro que quem cresce vira alvo. Resta saber como o eleitor vai reagir diante dessas tentativas de manchar sua reputação.

CRÉDITOS: POLÍTICA VOZ