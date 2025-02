Ana Portela se encontra com Markito Perez para discutir melhorias municipais

A vereadora Ana Portela (PL) recebeu na quinta-feira (6), em seu gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande, o Secretário-Executivo de Gestão Política do Governo do Mato Grosso do Sul, Markito Perez. A reunião teve como foco a busca por melhorias para a população local.

Durante o encontro, ambos destacaram a importância da colaboração entre o governo estadual e a Câmara Municipal para promover a eficiência na execução de políticas públicas. A vereadora ressaltou que o diálogo constante entre as partes é essencial para identificar as necessidades da população e implementar soluções eficazes.

O encontro foi marcado por um clima positivo e propositivo, reforçando a importância do trabalho conjunto para garantir uma gestão pública que atenda às expectativas dos cidadãos de Campo Grande.