AMAMBAI: Vem ai a 23ª Feira do Peixe Vivo começa dia 1º de abril com programação especial.

A Prefeitura de Amambai realiza, entre os dias 1º e 4 de abril, a tradicional Feira do Peixe Vivo, que neste ano chega à sua 23ª edição com uma programação diversificada e atrações para toda a família.

Entre os destaques está o 2º Campeonato de Pesca, que tem como objetivo incentivar a prática da pesca esportiva e, principalmente, promover a confraternização entre os participantes.

A programação tem início na quinta-feira (1º de abril), com a abertura oficial às 13h30, na Praça Coronel Valêncio de Brum. Logo após, começam as vendas de peixes vivos, que seguem até às 20h, sem interrupção para o almoço. A partir das 17h, o público poderá prestigiar o show da dupla César e Roby.Durante os dias de Feira, o público poderá desfrutar também da comercialização de comidas típicas.

Na sexta-feira (2 de abril), a feira continua com a comercialização de peixes vivos das 7h às 19h.

Já no sábado (3 de abril), as vendas acontecem das 7h às 13h.

O encerramento da programação acontece no domingo (4 de abril), com a realização do Campeonato de Pesca, no Parque da Cidade, a partir das 13h.

A competição será dividida em duas categorias: Infantil (de 0 a 14 anos) e Adulto (a partir de 15 anos). Os participantes deverão levar seus próprios equipamentos, como varas de bambu e/ou molinetes de ação leve, além da isca, que poderá ser natural ou artificial.

A premiação contemplará os três primeiros colocados de cada categoria, com entrega de troféus e brindes.

A 23ª Feira do Peixe Vivo é uma realização da Prefeitura de Amambai, por meio das Secretarias Municipais de Desporto e Cultura (SEDESC), Agricultura e Pecuária (SEAGRI) e Desenvolvimento Econômico.