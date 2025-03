ACP realiza corrida e caminhada educação e saúde em parceria com FETEMS e CASSEMS 

A Corrida e Caminhada Educação & Saúde – ACP é uma iniciativa voltada para promover a qualidade de vida dos filiados à ACP, FETEMS, beneficiários da CASSEMS e da comunidade em geral. O evento ocorre anualmente e faz parte das atividades em comemoração ao aniversário da ACP que em 2025 completa 73 anos, no dia 18 de maio.

Praticar atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, e a ACP, junto à FETEMS e à CASSEMS, convida você a fazer parte dessa experiência. Durante o lançamento oficial do evento, nesta manhã, dia 14, o presidente da ACP, professor Gilvano Kunzler Bronzoni, destacou a importância do esporte no dia a dia do professor: “O professor tem uma rotina exaustiva e precisa cuidar da saúde física e mental, isso previne doenças como a depressão, e infelizmente há inúmeros casos de afastamento por conta deste problema”.

Venha correr, caminhar e promover a saúde! A educação e o bem-estar andam juntos! Nos vemos na largada! As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de março, às 8h, no site www.kmaisclube.com.br

CORRIDA E CAMINHADA EDUCAÇÃO & SAÚDE – ACP

Data: 18 de maio de 2025 (domingo)

Local: Cidade do Natal – Av. Afonso Pena, Campo Grande/MS

Horário de Largada: 07h30

Quem pode participar?

Filiados da ACP, FETEMS e beneficiários da CASSEMS

Dependentes dos filiados da ACP, FETEMS e beneficiários da CASSEMS

Comunidade em geral

Quem paga e quem não paga?

Inscrição Gratuita: Filiados da ACP, FETEMS e beneficiários da CASSEMS

50% DE DESCONTO:

Dependentes dos filiados da ACP, FETEMS e beneficiários da CASSEMS

Inscrição paga:

Público geral – Valores promocionais disponíveis até 10 de abril.

Desconto especial para doadores de sangue e medula óssea!

Vagas limitadas! Garanta a sua inscrição o quanto antes!

Onde se inscrever? Acesse o site www.kmaisclube.com.br e garanta a sua vaga!

MODALIDADES E PERCURSOS

Escolha a modalidade que mais combina com você!

Corrida de 5KM – Ideal para iniciantes e corredores intermediários.

Corrida de 10KM – Para atletas mais experientes, com desafios técnicos.

Caminhada de 3KM – Para quem busca uma experiência leve e sem competição.

Infraestrutura do evento:

Postos de hidratação a cada 2,5KM.

Equipes médicas e suporte de segurança.

Monitores e sinalização ao longo do percurso.

RETIRADA DOS KITS

Cada participante receberá um kit contendo:

Número de peito com alfinetes (uso obrigatório).

Camiseta oficial da corrida.

Chip descartável de cronometragem eletrônica (para corredores).

Brindes de patrocinadores.

Onde retirar o kit?

Data: 17 de maio de 2025 (sábado), das 18h às 22h.

Local: Arena ACP – Cidade do Natal, Av. Afonso Pena, Campo Grande/MS.

Documentos necessários:

Documento de identidade com foto.

Comprovante de doador de sangue/medula ou documento de idade (se aplicável).

Para retirada por terceiros: Apresentar autorização por escrito + cópia do documento do atleta inscrito.

IMPORTANTE: NÃO haverá entrega de kits no dia da prova!

PREMIAÇÃO

Todos os atletas que concluírem a prova dentro do tempo limite receberão medalha de participação.

Troféus para os três primeiros colocados nas categorias:

Geral (masculino e feminino) – 5KM e 10KM

Faixas etárias (masculino e feminino) – 5KM e 10KM



Categorias de idade:

14 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70+ anos

A premiação acontecerá imediatamente após a chegada dos atletas!

REGRAS IMPORTANTES

TEMPO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO: 1h30

Proibido o uso de bicicletas, patins ou qualquer meio auxiliar.

O uso de fones de ouvido não é recomendado por questões de segurança.

O evento ocorrerá independentemente das condições climáticas normais, mas poderá ser ajustado caso haja condições extremas.

COMO PARTICIPAR?

Inscreva-se agora mesmo em www.kmaisclube.com.br

Convide amigos, familiares e colegas para participarem juntos!

Mais informações: Comunicação ACP (67) 9961-0647



Realização e Apoio: ACP – Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública

FETEMS – Federação dos Trabalhadores em Educação de MS

CASSEMS – Caixa de Assistência dos Servidores de MS