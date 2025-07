ABC volta com moral após campanha histórica na Taça Brasil Sub-10

O time sub-10 do Colégio ABC retornou a Campo Grande com a moral elevada após uma excelente campanha na Taça Brasil de Futsal, disputada em Chapecó (SC). A equipe sul-mato-grossense foi eliminada na semifinal pelo tradicional Palmeiras, mas mostrou força e talento ao perder por apenas 5 a 4, com o gol da derrota sofrido nos segundos finais.

Comandado pelo técnico Fleber, o ABC garantiu vaga na semifinal com duas vitórias e um empate na primeira fase. A performance competitiva reforçou o bom momento do futsal de base em Mato Grosso do Sul.

Tricampeões estaduais, os jovens atletas ganham cada vez mais projeção no cenário nacional. O presidente do clube, Fabinho Manso, destacou a importância da participação e dos contatos feitos com grandes clubes do país.

O elenco agora descansa por uma semana antes de iniciar os preparativos para a 1ª Copa ABC, prevista para agosto. A campanha deixa claro: o futuro do futsal na região é promissor.