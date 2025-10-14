terça-feira, 14/10/2025

2ª Rodada da Empregabilidade movimenta setor de bioenergia em MS

Ação conecta candidatos a vagas em 15 municípios

Foto: Comunicação Funtrab

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em parceria com a Biosul e o Senai/MS, realiza nesta sexta-feira (17) a 2ª Rodada da Empregabilidade do setor de bioenergia. A ação ocorre em 15 municípios simultaneamente, das 8h às 13h, nas Casas do Trabalhador.

O evento oferece 637 vagas em empresas nacionais e multinacionais como Raízen, Atvos, Adecoagro e outras. As oportunidades vão desde cargos operacionais até funções técnicas e de gestão. Pessoas com deficiência também serão acolhidas no processo seletivo.

Os candidatos devem levar documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado. A iniciativa visa impulsionar o mercado de trabalho em um dos setores mais promissores do estado.

A escolha da data homenageia o Dia da Bioenergia, celebrado em 19 de outubro, reforçando a importância econômica do setor. Atualmente, Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor de etanol do país e um dos líderes em bioeletricidade e biogás.

Segundo a Funtrab, a ação vai além de um mutirão de vagas, sendo parte de uma agenda estratégica para o desenvolvimento sustentável. A expectativa é promover inclusão, qualificação e crescimento regional.

O Senai/MS destaca que continuará oferecendo cursos voltados às demandas das usinas. Já a Biosul reforça que o setor valoriza a formação profissional e oferece um ambiente inclusivo e com possibilidades reais de crescimento de carreira.

CATEGORIAS:
GERAL

