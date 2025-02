102 cobras venenosas são encontradas em quintal de casa

David Stein, morador de um bairro suburbano de Sidney, Austrália, teve uma surpresa aterradora ao encontrar um grande número de serpentes venenosas em seu quintal. Ao verificar o jardim, ele se deparou com um aglomerado de cobras-pretas-de-barriga-vermelha, uma espécie altamente venenosa, e acionou uma equipe especializada em remoção de répteis.

Surpreendido pela quantidade, Stein descobriu que as cobras estavam se amontoando para dar à luz, um comportamento raro da espécie, que costuma se enrolar umas nas outras antes da reprodução. Os especialistas confirmaram que, no total, havia 102 serpentes, sendo cinco adultas e 97 filhotes. O morador, visivelmente impactado, descreveu a cena como “um certo arrepio” diante do tamanho do achado.

Este tipo de flagrante é extremamente raro, e especialistas classificaram o caso como uma ocorrência única e impressionante.