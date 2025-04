Zé Teixeira requisita obras de saneamento básico e drenagem

O saneamento básico é um dos indicativos para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Para garantir este direito à saúde e à dignidade, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (29) indicações solicitando obras em Dourados e em Campo Grande.

O parlamentar pediu o apoio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e do Governo do Estado para a implantação de rede de esgoto no Bairro Jardim Mônaco, em Dourados. Conforme a indicação, o saneamento básico é um direito social fundamental, garantido pela Constituição Federal e crucial para a saúde pública.

“A ausência de infraestrutura adequada para o escoamento e o tratamento dos efluentes tem gerado sérios transtornos à população do Jardim Mônaco. A falta de um sistema de esgotamento sanitário adequado pode ocasionar a contaminação do solo e dos cursos d’água, além de favorecer a proliferação de doenças. É fundamental que sejam adotadas providências para garantir condições sanitárias mais seguras e dignas para os moradores”, destaca Zé Teixeira.

Já para Campo Grande, Zé Teixeira pediu uma solução para a inundação do Condomínio Jardim Barcelona. O problema é que as águas da chuva que escoam pelas ruas Guenka Kosuke e Fausto Pereira não encontram sistema de drenagem suficiente para a captação na Avenida dos Eucaliptos. Conforme os moradores, para solucionar paliativamente a grande enxurrada que se formava com as águas pluviais, causando sérias dificuldades no trânsito e riscos de acidentes, foram instalados ladrões com saídas para dentro do Jardim Barcelona, apenas transferindo o problema.