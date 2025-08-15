sexta-feira, 15/08/2025

Zambelli permanece detida em Roma

Carla Zambelli continuará detida até laudo médico definir se ela poderá cumprir extradição em liberdade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) permanecerá presa na Itália até que a Justiça local avalie seu estado de saúde. A parlamentar está detida desde 29 de julho na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, aguardando o trâmite de extradição ao Brasil após ter sido condenada pelo STF.

A defesa de Zambelli alega que ela enfrenta problemas de saúde e solicita que a extradição seja aguardada em prisão domiciliar ou liberdade provisória. A próxima etapa do processo ocorrerá no dia 18 de agosto, quando um perito nomeado pelo Judiciário italiano fará a avaliação médica. A decisão sobre sua situação deve sair em 27 de agosto.

Zambelli já foi condenada por envolvimento em um plano para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por porte ilegal de arma caso julgado atualmente no STF. A defesa insiste em que as condições da prisão agravaram o quadro clínico da deputada.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

