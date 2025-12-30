terça-feira, 30/12/2025

Volante Jean renova com Pantanal para 2026

Milton
Foto: Divulgação

Ex-Seleção e pentacampeão do Brasileiro seguirá no Sul-Mato-Grossense

O volante Jean, de 39 anos, confirmou sua permanência no Pantanal para a temporada 2026, disputando novamente o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Natural de Campo Grande, o jogador acumula cinco títulos do Campeonato Brasileiro por São Paulo, Fluminense e Palmeiras, além de passagens pela seleção brasileira, incluindo vitórias no Superclássico das Américas e Copa das Confederações. Em 2025, Jean disputou 10 partidas pelo Pantanal, marcando um gol logo em sua estreia contra o Dourados.

A equipe sul-mato-grossense iniciará a temporada sob o comando do técnico Glauber Caldas, com estreia marcada para 18 de janeiro diante do Operário-MS. O clube também terá sua primeira participação na Copa do Brasil e poderá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, após o Ivinhema desistir da vaga. Com vasta experiência, Jean se mantém como referência dentro e fora de campo, inspirando os jovens atletas locais.

A torcida espera que o veterano continue contribuindo com gols e liderança, mantendo o Pantanal competitivo. Esta renovação reforça o projeto do clube de crescer no cenário nacional e consolidar talentos do futebol regional.

CATEGORIAS:
ESPORTE

