segunda-feira, 29/09/2025

Vigiagro barra ovos in natura enviados dos EUA sem autorização

Encomenda vinda da Carolina do Norte foi interceptada no Aeroporto do Galeão por não atender às exigências zoossanitárias do Mapa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária

A Vigiagro, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), reteve na última terça-feira (23) uma remessa postal contendo ovos in natura, enviada dos Estados Unidos ao Brasil. A encomenda foi interceptada no Centro de Tratamento Internacional dos Correios (CEINT), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Os ovos, originários da Carolina do Norte, chegaram ao país sem autorização ou certificação zoossanitária, o que representa um grave risco à saúde pública e à avicultura brasileira. Apesar do fim da emergência sanitária nos EUA, o país ainda registra focos do vírus da influenza aviária H5N1.

A Carolina do Norte é um dos maiores produtores de aves dos EUA, o que amplia o risco de contaminação. Por precaução, os ovos foram devolvidos ao país de origem. A entrada irregular de produtos de origem animal viola normas do Mapa e está sujeita a penalidades.

Segundo o Mapa, ovos contaminados podem carregar o vírus tanto na casca quanto internamente. Caso fossem usados para reprodução, poderiam facilitar a disseminação da doença em território nacional.

A ação do Vigiagro reforça o papel essencial da fiscalização na proteção da saúde animal e da segurança alimentar no Brasil.

BOCA AGRONEGÓCIO

