VÍDEO: Selfie Mortal: Alpinista cai e morre no Pico Nama, na China

Um homem perdeu a vida ao cair de cerca de 200 metros no Pico Nama, em Sichuan, China, enquanto tentava tirar uma selfie. O acidente foi registrado por alpinistas que escalavam a montanha e assistiram à cena em choque. No vídeo, o montanhista aparece parado próximo a uma fenda, quando se desequilibra e despenca, desaparecendo de vista enquanto gritos ecoam.

Horas depois, o corpo foi encontrado a 5.300 metros de altitude pelas autoridades locais. Segundo a imprensa chinesa, o alpinista teria desamarrado sua corda de segurança para registrar a foto. Além de estar sem machado de gelo no momento do acidente. A Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Kangding classificou a atitude como um risco crítico.

O Pico Nama, com seus 5.588 metros, é conhecido pela dificuldade técnica, exigindo muita experiência dos escaladores. Este trágico episódio serve como alerta sobre os perigos do descuido e da imprudência em ambientes extremos.