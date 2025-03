Vereadora Ana Portela é indicada para comissão da CPI do transporte coletivo.

A vereadora Ana Portela (PL) foi indicada pela bancada do partido para integrar a Comissão da CPI do Consórcio Guaicurus na Câmara Municipal de Campo Grande. A decisão foi anunciada durante a sessão ordinária desta terça-feira (18), dando mais um passo para a investigação sobre a atual situação do transporte público na capital.

A instauração da CPI foi respaldada por parecer favorável da Procuradoria da Casa de Leis, e a Comissão terá a responsabilidade de acompanhar o andamento dos trabalhos. O objetivo da investigação é esclarecer a real situação financeira do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da cidade.

Segundo a vereadora Ana Portela, a população é a principal prejudicada pelo atual cenário. “Todo ano o Consórcio pede a isenção do ISSQN, sempre aprovado por essa Casa, mas, mesmo assim, alega desequilíbrio financeiro. Por isso, precisamos entender o que vem ocorrendo. A população precisa dessa resposta”, afirmou.

Com a nomeação para a CPI, Ana Portela reforça seu compromisso com a fiscalização do transporte público e a busca por melhorias nos serviços oferecidos à população de Campo Grande.