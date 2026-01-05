Vereador Veterinário Francisco participa de reunião sobre aumento do IPTU, redução do desconto de 10% à vista e taxa do lixo em Campo Grande

O vereador Veterinário Francisco participou, nesta segunda-feira (5), de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande com outros parlamentares para debater o aumento do IPTU e da taxa do lixo no município.

Durante o encontro, os vereadores questionaram a decisão do Executivo de reduzir o desconto concedido aos contribuintes que optam pelo pagamento do IPTU à vista. Tradicionalmente fixado em 20% há mais de 30 anos, o desconto foi reduzido para 10%, medida que gerou insatisfação na população e motivou cobranças aos parlamentares por uma posição firme sobre o tema. O objetivo da reunião foi discutir alternativas para que o percentual volte ao patamar anterior, beneficiando os contribuintes que mantêm seus tributos em dia.

Além do IPTU, também esteve em pauta o valor da taxa do lixo, que tem impactado diretamente o orçamento das famílias campo-grandenses. Os vereadores destacaram a importância do diálogo e da adoção de medidas que evitem novos aumentos de encargos para a população.

Para o vereador Veterinário Francisco, o momento exige sensibilidade e responsabilidade por parte do poder público. “A população não merece mais aumentos. Precisamos tomar medidas imediatas para reverter essa situação e garantir que o desconto para quem paga o IPTU à vista volte ao que era antes. Pedimos que a população aguarde até o dia 12 para efetuar o pagamento”, afirmou.

A Câmara Municipal deverá se reunir nesta terça-feira (6), às 10h, com a Secretaria Municipal de Fazenda para aprofundar a discussão sobre o tema e buscar soluções que minimizem os impactos financeiros para os contribuintes.