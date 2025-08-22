sexta-feira, 22/08/2025

Vereador Veterinário Francisco homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na noite desta quinta-feira (21), o vereador Veterinário Francisco participou da Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo José Antônio Pereira, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande.

Durante a cerimônia, o parlamentar prestou homenagem a três personalidades que se destacam por suas contribuições à Capital:

  Dra. Rosângela Maria Rocha Gimenes – Advogada, especialista em Direito Ambiental, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e referência na defesa da sustentabilidade. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado à proteção ambiental e à construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável de Campo Grande.

Marcelo Renck Real, representando o Grupo Real H – Empresa com mais de 40 anos de atuação em nutrição e saúde animal, pioneira em soluções inovadoras e sustentáveis no agronegócio. O grupo é um dos maiores do setor, levando o nome de Campo Grande para o Brasil e o exterior.

Cícero Avila de Lima – Advogado, gestor público e empresário, com mais de duas décadas de dedicação ao serviço público, sendo idealizador da FUNSAT e do Banco de Microcrédito CREDIGENTE. Atualmente, é responsável pelo Eco Park Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul, que gera centenas de empregos e movimenta o turismo local.

Para o vereador Veterinário Francisco, a solenidade foi um momento especial para reconhecer pessoas que ajudam a transformar a cidade:

“Foi uma noite muito bonita e marcante para Campo Grande. Essas homenagens são mais do que justas, pois celebram trajetórias de pessoas que fazem a diferença, seja na defesa do meio ambiente, na inovação do agronegócio ou na geração de empregos e oportunidades. Cada um contribui para que nossa Capital continue crescendo com sustentabilidade, desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, destacou o vereador.

A cerimônia marcou não apenas os 126 anos da Capital, mas também a valorização de cidadãos que deixam um legado importante para a história e o futuro de Campo Grande.

CATEGORIAS:
POLÍTICAGERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Ribas do Rio Pardo mais segura: novos policiais reforçam a proteção da cidade

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta terça-feira (19), a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu nove novos policiais militares, sendo sete homens e duas mulheres,...
Leia mais

Policiais são presos por extorsão e embriaguez em operação antidrogas

Milton - 0
Três policiais da 16ª Delegacia Central de Lambaré, entre eles um subcomissário, estão presos após serem acusados de extorsão. Segundo denúncia do chefe da...
Leia mais

Semu oferece cursos que fortalecem a autonomia e a geração de renda

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), abre inscrições para dois cursos gratuitos que integram a programação...
Leia mais

Hospital Cassems da capital inaugura serviço de cirurgia robótica ginecológica com palestra de referência nacional

ANELISE PEREIRA - 0
Depois de revolucionar os procedimentos em urologia e gastroenterologia, a tecnologia robótica chega para transformar a ginecologia na capital sul-mato-grossense. O lançamento da cirurgia...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia