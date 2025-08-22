Vereador Veterinário Francisco homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande

Na noite desta quinta-feira (21), o vereador Veterinário Francisco participou da Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo José Antônio Pereira, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande.

Durante a cerimônia, o parlamentar prestou homenagem a três personalidades que se destacam por suas contribuições à Capital:

Dra. Rosângela Maria Rocha Gimenes – Advogada, especialista em Direito Ambiental, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e referência na defesa da sustentabilidade. Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado à proteção ambiental e à construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável de Campo Grande. Marcelo Renck Real, representando o Grupo Real H – Empresa com mais de 40 anos de atuação em nutrição e saúde animal, pioneira em soluções inovadoras e sustentáveis no agronegócio. O grupo é um dos maiores do setor, levando o nome de Campo Grande para o Brasil e o exterior.

Cícero Avila de Lima – Advogado, gestor público e empresário, com mais de duas décadas de dedicação ao serviço público, sendo idealizador da FUNSAT e do Banco de Microcrédito CREDIGENTE. Atualmente, é responsável pelo Eco Park Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul, que gera centenas de empregos e movimenta o turismo local.

Para o vereador Veterinário Francisco, a solenidade foi um momento especial para reconhecer pessoas que ajudam a transformar a cidade:

“Foi uma noite muito bonita e marcante para Campo Grande. Essas homenagens são mais do que justas, pois celebram trajetórias de pessoas que fazem a diferença, seja na defesa do meio ambiente, na inovação do agronegócio ou na geração de empregos e oportunidades. Cada um contribui para que nossa Capital continue crescendo com sustentabilidade, desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, destacou o vereador.

A cerimônia marcou não apenas os 126 anos da Capital, mas também a valorização de cidadãos que deixam um legado importante para a história e o futuro de Campo Grande.