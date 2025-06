Vereador propõe força-tarefa para capturar onças em Corumbá

Diante do aumento de aparições de onças-pintadas em áreas urbanas de Corumbá, o vereador Bira, presidente da Câmara Municipal, apresentou nesta semana uma proposta formal à prefeitura para a criação de uma força-tarefa especializada na captura segura desses animais.

A medida visa garantir a segurança da população e o bem-estar dos felinos, promovendo seu retorno a regiões afastadas dos centros urbanos e comunidades do Pantanal. A proposta sugere a atuação conjunta de órgãos como a Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Ibama, Embrapa Pantanal e veterinários especializados.

O parlamentar também recomendou a criação de um canal direto via WhatsApp para que a população possa relatar avistamentos com agilidade. Nos últimos dias, duas onças foram registradas circulando por áreas urbanas, incluindo o Mirante da Capivara. Segundo Bira, ações planejadas com uso de drones, tranquilizantes e monitoramento por GPS são essenciais para evitar acidentes e preservar a fauna.

“A força-tarefa é fundamental para evitar conflitos e proteger tanto os moradores quanto os animais”, afirmou o vereador.