Vereador Dr. Victor Rocha e Secretária Rosana Leite discutem melhorias na saúde de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha se reuniu com a secretária municipal de Saúde, Dra. Rosana Leite, para discutir melhorias no atendimento à população de Campo Grande. O encontro reforçou a parceria entre o Legislativo e a gestão municipal em busca de avanços nas políticas públicas de saúde.

Dr. Victor Rocha, defensor da celeridade nos atendimentos e exames, destacou a importância de reduzir as filas do SUS, especialmente para consultas e biópsias de mama. Como mastologista e idealizador do projeto Casa Rosa, que atendeu milhares de mulheres, ele enfatizou a necessidade de ações voltadas à prevenção e tratamento do câncer de mama.

“A parceria entre o Legislativo e a gestão municipal é fundamental para avançarmos na saúde pública. Nosso objetivo é garantir um atendimento mais ágil e humanizado para a população de Campo Grande”, afirmou o vereador.

A secretária Dra. Rosana Leite reforçou a importância do diálogo entre os poderes para garantir um atendimento de qualidade e declarou: “Seguimos juntos, trabalhando por uma saúde de qualidade para todos.” O vereador também se comprometeu a continuar atuando para ampliar o acesso à saúde e valorizar os profissionais da área.