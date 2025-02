Velório de jornalista Vanessa Ricarte será na Câmara de Campo Grande; enterro em Três Lagoas

O corpo da jornalista Vanessa Ricarte, 42 anos, está sendo velado nesta quinta-feira (13), desde as 13h, na Câmara Municipal de Campo Grande, com sepultamento previsto para Três Lagoas, cidade natal da família. Vanessa, chefe de comunicação do Ministério Público do Trabalho em MS, foi assassinada a facadas na noite de quarta-feira (12), pelo companheiro Caio Cesar do Nascimento Pereira, que foi preso pouco após o crime.

A morte de Vanessa chocou não apenas o jornalismo local, mas toda a sociedade. Ela era a segunda vítima de feminicídio no estado em 2025. Vanessa havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva contra Caio, que, apesar de se mostrar nas redes sociais como “homem de Deus”, estava envolvido em um histórico de violência doméstica.

O crime destaca a urgência no combate à violência de gênero e à proteção das mulheres.