Vacinação antirrábica chega ao Aero Rancho a partir desta sexta

A vacinação antirrábica realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue para a região do Aero Rancho a partir desta sexta-feira (27), ampliando a cobertura da campanha anual em Campo Grande. A ação reforça a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de intensificar a proteção de cães e gatos contra a raiva.

Ao longo da semana, as equipes também seguem com visitas casa a casa nas regiões do Centro e do Jockey Club, facilitando o acesso da população ao serviço e fortalecendo as medidas de prevenção no município.

As equipes atuam uniformizadas e identificadas. Para garantir a segurança e agilidade do atendimento, os responsáveis devem manter os animais devidamente contidos no momento da visita. É necessário apresentar a carteira de vacinação, caso possua; se não houver, uma nova será entregue. A imunização não é realizada quando apenas menores de idade estiverem no imóvel.

Além das ações itinerantes, o CCZ mantém posto fixo de vacinação todos os dias, na Av. Senador Filinto Müller, 1.601 – Vila Ipiranga. A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou condições climáticas que inviabilizem o atendimento nos bairros previstos.