sexta-feira, 27/02/2026

Vacinação antirrábica chega ao Aero Rancho a partir desta sexta

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A vacinação antirrábica realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue para a região do Aero Rancho a partir desta sexta-feira (27), ampliando a cobertura da campanha anual em Campo Grande. A ação reforça a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de intensificar a proteção de cães e gatos contra a raiva.

Ao longo da semana, as equipes também seguem com visitas casa a casa nas regiões do Centro e do Jockey Club, facilitando o acesso da população ao serviço e fortalecendo as medidas de prevenção no município.

As equipes atuam uniformizadas e identificadas. Para garantir a segurança e agilidade do atendimento, os responsáveis devem manter os animais devidamente contidos no momento da visita. É necessário apresentar a carteira de vacinação, caso possua; se não houver, uma nova será entregue. A imunização não é realizada quando apenas menores de idade estiverem no imóvel.

Além das ações itinerantes, o CCZ mantém posto fixo de vacinação todos os dias, na Av. Senador Filinto Müller, 1.601 – Vila Ipiranga. A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou condições climáticas que inviabilizem o atendimento nos bairros previstos.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeito Dr. Lídio Ledesma recebe diretor do Frigorífico Iguatemi Beef

Milton - 0
Encontro reforça compromisso com geração de emprego e qualificação profissional em Iguatemi O prefeito de Iguatemi, Dr. Lídio Ledesma, recebeu em seu gabinete o diretor...
Leia mais

Empresário “Frescura” e esposa são presos em Sidrolândia

Milton - 0
Operação Camuflagem do Gecoc cumpre mandados contra empresário, esposa, dois empresários e engenheira envolvidos em construção de imóveis para ocultar dinheiro O Gecoc prendeu na...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal protocola novas indicações para melhorias em bairros de Campo Grande.

ANELISE PEREIRA - 0
Confira as demandas apresentadas: Tapa-buracos na Rua Paraíba, altura do nº 60, entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.Patrolamento e...
Leia mais

MPMS e Sejusp firmam parceria para proteger o Pantanal

Milton - 0
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) oficializaram um acordo de cooperação técnica...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia