UCDB firma parceria de 4 anos com o Operário FC

A UCDB é agora patrocinadora oficial do Operário Futebol Clube, maior campeão sul-mato-grossense, administrado pela IM Global Sports como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O contrato de quatro anos prevê o uso da infraestrutura da universidade para treinos, academia e alimentação dos atletas, incluindo a ampliação do gramado e o uso da cozinha industrial.

Além disso, a parceria cria oportunidades acadêmicas, com estágios supervisionados para alunos de Nutrição, Fisioterapia e Educação Física, descontos e acesso preferencial a jogos e eventos do clube. O Pró-reitor de Administração da UCDB, Taner Douglas Alves Bitencourt, reforçou que a iniciativa une tradição esportiva e educação, levando a marca da universidade para todo o Estado e o Brasil.

O Operário passa por transformação estrutural e administrativa, com a IM Global Sports promovendo profissionalização, investimento contínuo e ampliação da projeção nacional do clube. A nova gestão, liderada pelos empresários Ivando e Marcelo Mandu Maluf, recebeu aprovação unânime do Conselho Deliberativo para atuar integralmente na SAF.

