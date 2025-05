Trump ameaça tarifa de 50% sobre União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) a intenção de impor uma tarifa de 50% sobre produtos importados da União Europeia a partir de 1º de junho. A medida, segundo ele, é uma resposta ao que considera práticas comerciais desleais do bloco europeu.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que “a União Europeia, formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar”. Ele acrescentou que as negociações com líderes europeus estão estagnadas e não vêm apresentando resultados satisfatórios.

A ameaça eleva as tensões comerciais entre os EUA e a UE, em um momento em que ambos os lados tentam redefinir suas relações econômicas após anos de instabilidade global. Trump já havia adotado políticas protecionistas durante seu primeiro mandato, e agora volta a acenar com medidas duras contra parceiros comerciais.

A Comissão Europeia ainda não se pronunciou oficialmente sobre a declaração, mas autoridades em Bruxelas consideram retaliações caso a tarifa seja realmente implementada. A decisão pode afetar setores como automóveis, vinhos, produtos agrícolas e tecnologia.

Economistas alertam para os riscos de uma escalada na guerra comercial, que pode afetar mercados globais e desacelerar o crescimento econômico.