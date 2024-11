TRÊS LAGOAS: Inauguração das luzes natalinas contará com apresentações, shows e praça de alimentação

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) anunciou que, nesta quinta-feira, 14 de novembro, na Esplana NOB, ocorrerá a tão aguardada inauguração das luzes de Natal, um evento que é esperado com grande entusiasmo pela população. A cerimônia contará com uma programação diversificada, incluindo apresentações culturais, shows, barracas de artesanato e uma praça de alimentação com diversas opções.

A festividade seguirá até o dia 16 de novembro, mas as luzes permanecerão acesas até janeiro. Pensando no conforto do público, a organização preparou uma estrutura com tenda, garantindo que, em caso de chuva, todos possam aproveitar a celebração sem preocupações.

Com o acender das luzes em diversos pontos da cidade, a “Cidade do Natal” será oficialmente aberta à visitação, proporcionando um espetáculo para os visitantes.

Confira o mapa do evento:

CROQUI INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL 2024 okBaixar