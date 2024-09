Torcedor do Fortaleza tatua assinatura de Marcelo Paz no rosto

A vitória do Fortaleza por 4 a 1 sobre o Bahia realmente animou a torcida, e o torcedor Douglas Sousa, conhecido como Toguro da Shopee, fez uma homenagem inusitada ao tatuar a assinatura do CEO Marcelo Paz na testa. A devoção de Douglas pelo time é impressionante, especialmente por acompanhar a trajetória do Fortaleza desde a Série C até agora na Série A.

O apoio da torcida é fundamental, e isso ficou evidente quando os torcedores lotaram o aeroporto para se despedir da equipe antes do duelo contra o Corinthians. O Fortaleza, precisando vencer por três gols de diferença após a derrota no primeiro jogo da Sul-Americana, vai contar com essa energia positiva para buscar a vaga na semifinal.

A expectativa é alta, especialmente com a esperança de que o time consiga conquistar o título do Brasileirão e chegar novamente à final da Sul-Americana. Vamos torcer para que a paixão e o apoio da torcida façam a diferença nessa jornada!