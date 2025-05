Tecnologia no campo ajuda a reduzir emissão de metano

No interior de São Paulo, a Fazenda Santa Silvéria se tornou um modelo de pecuária sustentável. Localizada em Piratininga, a propriedade abriga 1.600 cabeças de gado em 1.200 hectares e investe em soluções tecnológicas para reduzir as emissões de metano — gás de efeito estufa liberado pela digestão dos animais.

Desde 2012, a fazenda adota o sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), que combina o cultivo de grãos com a criação de gado no mesmo espaço. Essa técnica permite o uso mais eficiente do solo, melhora a qualidade do pasto e reduz o tempo de engorda dos bois, diminuindo a emissão total de gases.

Além disso, o uso de forrageiras de alto valor nutricional e a recuperação de pastagens degradadas também contribuem para o corte nas emissões. O sistema é resultado de pesquisas da Embrapa e já começa a ser replicado em outras regiões do país.

A iniciativa mostra que, com planejamento e inovação, é possível aliar produtividade e preservação ambiental no agronegócio brasileiro.