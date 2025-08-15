sexta-feira, 15/08/2025

Tarifa de ônibus pode subir para R$ 7,79

Concessionária do transporte público de Campo Grande acusa Prefeitura de calote de R$ 8,4 milhões e pede reajuste da tarifa técnica em até 15 dias.

Milton
Foto: Gerson Oliveira

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, entrou com pedido judicial exigindo que a prefeitura aumente a tarifa técnica do sistema para R$ 7,79 em até 15 dias. A solicitação foi apresentada na 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com base no Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com o TCE-MS em 2020.

Segundo a empresa, a tarifa atual, de R$ 6,17, está defasada desde 2019, quando deveria ter ocorrido a revisão contratual prevista em cláusula do acordo. A Agereg reconheceu em 2022 que o reajuste era necessário, mas o novo valor nunca entrou em vigor.

Além disso, o consórcio denuncia um calote de R$ 8,4 milhões da Prefeitura, referente ao não pagamento de subsídios relacionados às gratuidades no transporte. O grupo afirma que a inadimplência comprometeu o pagamento de salários e a operação do serviço. Embora parte da dívida tenha sido quitada, a concessionária mantém o pedido urgente de reajuste, sob pena de multa diária de R$ 200 mil.

O processo ainda aguarda decisão judicial.

