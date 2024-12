Taça Brasil Sub-17 de futsal começa com três jogos no Ginásio Guanandizão

A Taça Brasil Sub-17 de Futsal tem início no domingo (02), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, com três partidas disputadas. A competição, que reúne seis equipes no formato de pontos corridos, conta com representantes de diversos estados. A 10ª edição do torneio promete fortes emoções até o dia 06 de dezembro.

No primeiro dia de jogos, o Taboão Magnus/SP enfrenta o Estrela do Norte/AM às 9h, seguido pela partida entre EIA Dourados (MS) e ACEF Chopinzinho (PR) às 10h45. Às 12h30, o DEC (MS) joga contra o Sorriso (MT). A competição acontece simultaneamente com a Taça Brasil Sub-20, que também conta com equipes de todo o Brasil.

Confira o grupo único da Taça sub-17: ACEF Chopinzinho (PR), Sorriso (MT), EIA Dourados (MS), Taboão Magnus (SP), Estrela do Norte (AM) e DEC (sediante).

Confira a primeira rodada (jogos em horário de Brasília):

02/12:

9h – Taboão Magnus (SP) x Estrela do Norte (AM)

10h45 – EIA Dourados (MS) x ACEF Chopinzinho (PR)

12h30 – DEC (sediante) x Sorriso (MT)

A categoria sub-20 está na 15ª edição e será disputada por oito equipes, divididas em dois grupos com quatro times. Na primeira fase jogam todos contra todos dentro das chaves e avançam para as semifinais, o líder e o vice-líder de cada grupo.

Confira os grupos da Taça sub-20:

Grupo A: Londrina (PR), Tuna Luso Manaus (AM), Dourados (MS) e Celemaster (RS)

Grupo B: Taboão Magnus (SP), ADEF (DF), CRASEM Passos (MG) e DEC (sediante)

Confira a primeira rodada (jogos em horário de Brasília):

02/12:

15h – Tuna Luso Manaus (AM) x Celemaster (RS)

16h45 – Taboão Magnus (SP) x ADEF (DF)

18h30 – Dourados (MS) x Londrina (PR)

20h15 – CRASEM Passos (MG) x DEC (sediante)