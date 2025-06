PF e ICMBio lançam operação para proteger baleias no RJ

A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes (ICMBio) iniciaram, em 20 de junho, a Operação Jubarte na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A ação visa proteger o corredor migratório das baleias jubarte, cada vez mais ameaçado pelo turismo desordenado. Embarcações de turismo e pesca estão sendo fiscalizadas, e práticas ilegais como o assédio a cetáceos estão sendo coibidas.

No segundo dia da operação, agentes impediram a queda de um balão aceso na Ilha do Farol e recolheram 300 metros de linha de nylon do mar. Motos aquáticas e lanchas foram proibidas de circular próximo à Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, área sensível ao trânsito dos animais.

A fiscalização está amparada na Lei Federal 7.643/88, que prevê prisão e multa para quem molestar cetáceos. O ICMBio afirma que ações como essa têm favorecido o crescimento populacional das baleias na região, que recebe mais de 15 mil indivíduos por ano. A operação segue até o dia 30 de junho.