Sul-Mato-Grossense 2025: os times que levantaram taças

A temporada de 2025 do futebol sul-mato-grossense foi marcada por grandes surpresas e campanhas memoráveis. No masculino profissional, o Operário-MS garantiu o 14° título estadual após superar Ivinhema na final, enquanto o Bataguassu brilhou na Série B com apenas uma derrota em dez jogos. No feminino, o Pantanal teve campanha impecável e ficou com o título estadual.

Nas categorias de base, o Santo Antônio-MS conquistou o Sub-20, o Operário-MS o Sub-17, o Náutico-MS dominou Sub-15 e Sub-13, e o Pantanal levou o Sub-11. Cada equipe mostrou força e consistência ao longo da temporada, reforçando a importância do futebol local.

A FFMS organizou nove competições estaduais que movimentaram jogadores, torcedores e clubes durante todo o ano.