STF julga réus por tentativa de golpe de Estado

A Primeira Turma do STF começou a julgar, nesta terça-feira (9), a Ação Penal (AP) 2693, envolvendo seis réus do chamado Núcleo 2, acusados de tentativa de golpe de Estado. O grupo é apontado pela PGR como responsável pela elaboração da “minuta do golpe”, pela proposta de neutralização violenta de autoridades e pela articulação para dificultar o voto no Nordeste durante as eleições de 2022.

O julgamento será presencial e transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube, com sessões marcadas também para os dias 10, 16 e 17 de dezembro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório e apresentará seu voto, seguido pelos demais ministros da Turma em ordem de antiguidade, até o presidente da Turma, Flávio Dino.

Os réus do Núcleo 2 incluem Fernando de Sousa Oliveira, Filipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. A decisão final será tomada por maioria de votos, incluindo a definição de penas caso haja condenação.

Até o momento, 25 réus de outros núcleos já foram julgados, com 24 condenações e apenas uma absolvição, segundo informações da PGR.