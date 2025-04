SIDROLÂNDIA: Música e inclusão cultural chegam ao quebra coco e outras comunidades rurais

Na última segunda-feira, a Escola Municipal Domingos Alves Nantes, localizada no distrito do Quebra Coco, recebeu com alegria mais uma edição do Projeto Cordas no Campo, promovido pela Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A ação leva aulas gratuitas de violão para crianças da zona rural, reforçando o compromisso da gestão municipal com o acesso democrático à cultura. Ao todo, aproximadamente 105 crianças estão sendo atendidas semanalmente, em espaços que agora pulsam com sons, acordes e o entusiasmo de quem está tendo o primeiro contato com a música.

O Projeto Cordas no Campo nasceu visando descentralizar as atividades culturais e alcançar todas as regiões do município, valorizando os talentos locais e criando oportunidades para o desenvolvimento artístico, especialmente entre os mais jovens.

Para o Secretário Municipal de Cultura, “levar arte para as regiões mais distantes é uma forma de dizer a cada criança que ela é importante, que seu talento importa, e que a cultura deve estar presente em todos os cantos de Sidrolândia”.

A música, além de encantar, também contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Iniciativas como essa mostram que investir em cultura é investir no futuro.

A Prefeitura de Sidrolândia segue trabalhando com dedicação para garantir que cada morador, seja da cidade ou do campo, tenha acesso à arte, à educação e à valorização de sua história.