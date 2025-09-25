Secretários de trabalho de 15 estados participam em MS de debate sobre emprego e qualificação no país

A necessidade de qualificação profissional, a troca de experiências entre secretarias de Trabalho dos estados e, principalmente, os desafios enfrentados pelas pastas foram destaques nesta quinta-feira (25), no primeiro dia da 146ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho (Fonset), realizada em Campo Grande.

O encontro, que segue até amanhã (26) no Flat Afonso Pena, reúne secretários de Trabalho e Emprego de 15 estados, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da OIT e de entidades como SEST/SENAT e Senac.

A abertura contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck; do presidente do Fonset, Vladyson Viana; do conselheiro titular da CTB no Codefat, Joílson Cardoso; do coordenador-geral do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho do MDS, Paulo Penha de Lima; do representante da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do TEM, Pedro Humberto Bastos; do supervisor do Conselho Regional MT e MS, José Luis Rachid; do secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar; e da diretora-presidente da Funtrab-MS, Marina Dobashi.

Durante a solenidade, foram homenageados os ex-presidentes do Fonset Esacheu Nascimento e Eloísa Berro, ambos de Mato Grosso do Sul.

Ex- presidentes do Fonset foram homenagedos durante a assembleia em Campo Grande

Alinhamento de ações

No discurso de abertura, o secretário Jaime Verruck destacou a importância do encontro como espaço de intercâmbio entre os estados.

“O evento é uma oportunidade de discutir as políticas públicas no setor de emprego e qualificação desenvolvidas em cada estado, assim como os desafios inerentes à área. A meta é alinhar ações para que tenham maior efetividade na geração de emprego, renda e, principalmente, na qualificação profissional”, afirmou.

De acordo com o presidente do Fonset, Vladyson Viana, secretário de Trabalho do Ceará, o tema central do encontro é a escassez de mão de obra no país.

“Hoje este é o principal debate. Contamos com a participação de representantes de Mato Grosso do Sul, que compartilharão suas experiências e buscarão aprendizados. O Estado, em particular, apresenta uma das menores taxas de desocupação, ou até mesmo a menor do Brasil”, ressaltou.

Entre os assuntos debatidos estão o acesso ao mercado de trabalho, a necessidade de uma qualificação assertiva e alinhada às demandas, além da transição dos beneficiários do Bolsa Família que desejam ingressar no emprego formal. Outro ponto em discussão é a melhoria das condições salariais e dos benefícios trabalhistas.

“A meta comum entre os estados é atrair mais trabalhadores, com melhor qualificação e preparação para ocupar as vagas que têm crescido em todo o país”, completou Viana.

Experiências e programas

Segundo o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, o Fonset tem papel essencial no compartilhamento de práticas e políticas.

“Essa troca de experiências visa identificar e adaptar as iniciativas bem-sucedidas de cada estado à nossa realidade. Mato Grosso do Sul vive um cenário de pleno emprego e indicadores positivos, o que reforça a necessidade de qualificar a mão de obra local para aproveitar as oportunidades”, disse.

Aguiar ressaltou que o Governo do Estado apresentará aos secretários seus programas de incentivo à qualificação e engajamento da mão de obra.

“Já contamos com iniciativas como o programa Voucher, que oferece apoio em diversas áreas. Estamos desenvolvendo ações para setores específicos, como o florestal e a produção de proteína animal, além de programas voltados a jovens, pessoas com deficiência e trabalhadores com mais de 50 anos, para garantir que todos tenham acesso às oportunidades”, concluiu.