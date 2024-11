SBT volta atrás e cancela Chaves na programação diária da emissora.

O SBT voltou atrás na decisão de colocar o seriado Chaves na grade de programação diária da emissora. O retorno do programa mexicano estava previsto para o dia 18 de novembro.

O seriado do menino do barril seria transmitido, diariamente, às 18h30. Contudo, a emissora comunicou, nesta terça-feira (12), que faria mudanças em apenas um programa da grade: o “Chega Mais”, que vai ao ar pela manhã. Assim, o programa terá início às 9h, sendo seguido do noticiário, que vai ao ar às 11h.

Dessa forma, a programação noturna se mantém sem alterações. O programa “Tá na Hora”, que terminaria 18h30 para dar lugar à exibição de Chaves, terminará às 19h45, sendo seguido do telejornal “SBT Brasil”. Logo após, a novela “A Caverna Encantada” entra ao ar, às 20h45.

SBT anunciou retorno de Chaves na programação especial de Dia das Crianças

O SBT anunciou a volta do seriado Chaves às telas da emissora, na programação especial do Dia das Crianças. Chaves (1973-1980) estava fora da televisão brasileira desde 2020, assim como o seriado Chapolin (1973-1979). A volta de Chaves e sua turma aconteceu no dia 12 de outubro, às 14h (horário de Brasília).

A exibição de Chapolin, contudo, não foi exibido nacionalmente, ou seja, mesmo anunciado na grade especial do Feriadão SBT, coube às afiliadas locais do SBT a decisão de exibir ou não o programa. A estreia estava marcada também para o dia 12 de outubro, das 13h15 às 14h.

A chamada da programação especial de Dia das Crianças anunciou a volta do programa. Assim, as famosas cenas da turma do Chaves em Acapulco, confirmaram o retorno do menino do barril ao SBT. O comercial ressaltou ainda o fato de que, a volta do programa é uma forma de agradar não apenas as crianças, mas também adultos, que mantém vivas suas memórias de infância.

“Atenção, eu tenho um recado um recado muito importante: o próximo sábado é Dia das Crianças, e a programação do SBT é toda dedicada para a garotada. Mas nesse dia não tem atrações só para as crianças; os adultos também vão adorar. Ele está de volta! Às 14h, tem Chaves! O dia é todo nosso, aqui no Feriadão SBT especial Dia das Crianças”, anunciou a locutora do comercial.