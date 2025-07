São Paulo lidera roubos de celular no Brasil

Quase um em cada cinco roubos e furtos de celulares no Brasil ocorre na cidade de São Paulo, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24). Em 2024, o país registrou 917 mil casos desse tipo, uma queda de 13,4% em relação ao ano anterior. Ainda assim, a capital paulista concentrou 18,5% dos crimes, com 1.525 ocorrências por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de São Luís (1.599) e Belém (1.452).

Especialistas apontam que o avanço do Pix e dos apps bancários transformou o roubo de celulares em um crime mais lucrativo, pois os aparelhos são usados para aplicar golpes quase imediatamente. A maioria dos crimes ocorre em vias públicas, especialmente quintas e sextas-feiras, entre 6h e 8h e entre 19h e 20h.

Apesar da queda nos registros, apenas 35,6 mil celulares foram recuperados no país. Em São Paulo, ações como roubos em movimento por moto ou bicicleta têm desafiado as forças de segurança.