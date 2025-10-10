sexta-feira, 10/10/2025

Rodolfo Nogueira fortalece outubro Rosa com destinação de R$1,6 milhão para Casa Rosa

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), preocupado com a saúde da mulher, destinou R$1,678 milhão em emendas para investir na Casa Rosa, em Campo Grande -MS.

O projeto de saúde que oferece atendimentos, principalmente voltados para a saúde da mulher, prevenção do câncer de mama e para pessoas vítimas de violência iniciou 2025 com um marco histórico para a saúde pública de Mato Grosso do Sul.

A Casa Rosa passou a oferecer o exame de Mamotomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) — um procedimento moderno, preciso e minimamente invasivo para o diagnóstico de nódulos e lesões mamárias.

Com isso, Campo Grande torna-se a primeira cidade do Estado a disponibilizar essa tecnologia de forma gratuita, reforçando o pioneirismo da Casa Rosa no cuidado com a saúde da mulher.

“É uma honra para mim poder fazer parte desse projeto que salva vidas. A Casa Rosa atende mulheres do estado todo e essas mulheres podem contar com o meu apoio”, afirmou o parlamentar, durante a solenidade de entrega da emenda.

Desde sua implantação, a Casa Rosa já realizou mais de 12 mil atendimentos e diagnosticou 230 casos de câncer de mama, além de ter zerado as filas de consultas com mastologistas, punções e biópsias de mama pelo SUS.
Com esses resultados, a instituição consolidou-se como referência nacional em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama dentro do sistema público de saúde.

Durante todo o mês de outubro, a Casa Rosa intensifica as ações da campanha Outubro Rosa, levando atendimento gratuito e informação de qualidade para mulheres e homens.
 Além dos mutirões realizados aos sábados em sua sede, estão previstas ações em unidades de saúde e distritos rurais, reforçando o compromisso de levar saúde para todos.


Agenda Outubro Rosa 2025
18/10 – 7h às 12h – Mutirão na Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade (Maria Aparecida Pedrossian)

23/10 – 13h às 17h – Ação na UBS Universitário

24/10 – 7h às 12h – Ação em Corguinho – Saúde da Mulher

25/10 – 7h30 às 13h – Mutirão Todos em Ação – Distrito de Anhanduí (Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira)

29/10 – 13h às 17h – Ação na UBS Zé Pereira

30/10 – 13h às 17h – Ação na USF Vila Nasser

Rua Apetubas, 181 – Bairro Tijuca II – Campo Grande/MS 📲 Acompanhe as ações pelo Instagram: @casarosacgms

