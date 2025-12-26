Retrospectiva 2025: Pehosp consolidou novo modelo de financiamento hospitalar fortalecendo a rede SUS em MS

Nikola Jokic protagonizou uma noite histórica na NBA neste Natal, conduzindo o Denver Nuggets a uma vitória de 142×138 sobre o Minnesota Timberwolves. O sérvio registrou um triplo-duplo de 56 pontos, 16 rebotes e 15 assistências, números inéditos na liga. Durante a prorrogação, marcou 18 pontos, superando o recorde de Stephen Curry, que tinha 17 em 2016. Jokic converteu 22 de 23 lances livres e 15 de 21 arremessos de quadra. Com essa performance, reforça sua condição de três vezes MVP e maior assistente entre pivôs da história.

O Timberwolves havia conseguido levar o jogo para a prorrogação ao reverter 15 pontos nos últimos cinco minutos. A atuação do sérvio foi celebrada por fãs e rivais, incluindo elogios de LeBron James. Jokic continua ampliando seu legado na NBA com performances históricas e consistentes.