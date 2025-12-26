sexta-feira, 26/12/2025

Renan Lodi é o novo reforço do Atlético-MG

Foto: Laura Rezende

O lateral-esquerdo Renan Lodi chegou ao Aeroporto de Confins nesta sexta-feira para realizar exames médicos e oficializar sua chegada ao Atlético-MG. Livre no mercado desde a rescisão com o Al-Hilal, o jogador de 27 anos afirmou que escolheu o clube mineiro pelo projeto apresentado, que também beneficiaria sua família. Renan revelou que recebeu outras propostas internacionais, mas a proximidade com dirigentes do Galo pesou na decisão. O contrato terá duração de cinco anos, tornando Lodi a primeira contratação da equipe para 2026. A chegada do lateral pode influenciar a saída de Guilherme Arana, alvo do Fluminense.

Ele deve retornar a Curitiba após os exames, antes de assinar oficialmente. A diretoria aposta na experiência de Lodi para fortalecer a defesa e contribuir ofensivamente. Torcedores demonstraram entusiasmo nas redes sociais com a novidade. O reforço reforça a estratégia do Atlético de investir em jogadores experientes e de alto nível. Renan Lodi chega com a expectativa de se firmar rapidamente e elevar o rendimento da equipe no próximo ano.

ESPORTE

