Raphinha é o brasileiro com mais gols em uma edição da Champions League

Raphinha fez história nesta terça-feira ao marcar dois gols na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 3 a 1, pela Liga dos Campeões. Com esses gols, o atacante brasileiro chegou a 11 gols na competição, ultrapassando Neymar, Kaká, Rivaldo e Jardel, que tinham o recorde de 10 gols em uma única edição.

Com a artilharia da Champions 2024/25, Raphinha assume a liderança isolada da competição, superando o guineense Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que até então era o goleador da temporada. Essa conquista representa um marco importante na carreira do jogador, que agora é o brasileiro com mais gols na história da Liga em uma única edição.

Os gols de Raphinha não só garantiram a vitória do Barcelona, como também solidificaram sua posição como destaque da competição, evidenciando sua crescente importância para o time catalão. O atacante promete seguir em busca de mais feitos na busca pelo título europeu.