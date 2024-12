Projeto inédito no Detran-MS mapeou principais demandas das agências para atender melhor os clientes

Para lançar novos produtos e fazer boas entregas ao cidadão, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) busca atender demandas dos servidores e em pontos específicos que irão refletir positivamente no desempenho das funções, seja ela administrativa ou de atendimento ao público.

Levantamento inédito feito pelo Detran-MS, por meio da Diretoria-Executiva, ao longo do segundo semestre de 2024, mapeou diversas demandas durante visitas às agências dos 79 municípios do Estado. O diálogo com os servidores foi fundamental para identificar in loco os maiores problemas enfrentados na rotina diária de trabalho.

Com mais de 12 mil km percorridos para visitar as 94 agências no Estado em seis meses, o diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso, ressalta a atuação do Governo do Estado para promover o municipalismo com a presença nos municípios, a escuta ativa e a busca por soluções.

“Isso reflete o compromisso do nosso governador Eduardo Riedel com os cidadãos sul-mato-grossenses e na transformação do atendimento em nossos municípios. A meta do Detran-MS para o próximo ano é o atendimento de excelência. Mas isso não depende apenas do servidor lá na ponta, envolve qualificação, melhores condições estruturais de trabalho e principalmente, a valorização do servidor por meio de avanços nas carreiras”, explica.

O mapeamento está norteando ações e projetos para o próximo ano, pois as demandas levantadas pela diretoria-executiva, foram levadas à diretoria do Detran-MS, e resultaram em um planejamento estratégico com metas de curto, médio e longo prazo, além de nortear decisões e prioridades.

“Estamos empenhados em fortalecer o Detran-MS, para que a modernização e a tecnologia caminhem lado a lado com a valorização das pessoas. Apresentamos as demandas, que surgiram a partir dessas visitas nas agências, ao diretor-presidente Rudel Trindade e nosso objetivo é cultivar um ambiente profissional e acolhedor, onde os servidores se sintam reconhecidos e nossos clientes recebam atendimento de qualidade”, concluiu Mattogrosso.

A manutenção e aquisição de novos elevadores automotivos para realização de vistoria veicular, foi uma das necessidades identificadas durante essas visitas. O serviço de manutenção preventiva e corretiva, se encontra em fase de contratação. Está previsto para ser executado em abril de 2025. A manutenção predial, que são os pequenos reparos nas agências, é outra demanda já encaminhada. Está em fase de adesão de ata e tem previsão estimada para iniciar no segundo bimestre do próximo ano.

O plano de ação para 2025 inclui melhorias na infraestrutura das agências do interior e também na Capital. Estão previstos para o próximo ano, a reforma de dez agências nos municípios de Água Clara, Caracol, Cassilândia, Glória de Dourados, Inocência, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, Sidrolândia e Taquarussu.

O objetivo é aprimorar o atendimento prestado ao cidadão que procura as agências nos municípios. Pois um bom atendimento não depende apenas da qualificação dos servidores, mas de avanços na carreira e na estrutura ofertada para que o servidor desenvolva o seu trabalho.

A aproximação e o diálogo com os servidores também foi fundamental para destravar, junto à Secretaria de Administração (SAD) e Secretaria de Governo (Segov), demandas antigas, entre elas, as promoções funcionais que estavam paradas há cerca de 4 anos. No mês de junho, 122 servidores foram promovidos por antiguidade, e a próxima promoção será por merecimento, já nos trâmites finais para publicação.

Enquanto algumas ações requerem tempo, pois exigem trâmites legais, outras já refletem diretamente na população. Como é o caso do Projeto Detran Mais Perto, voltado a atender distritos que não tenham uma agência do Detran perto para atender os moradores, aproximando o serviço do cidadão e facilitando o acesso. A ação já foi realizada em três distritos e alcançou cerca de 400 pessoas com serviços para regularização de documentos e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).