Programa Frango vida impulsiona avicultura em MS

O Programa Frango Vida, do Governo de Mato Grosso do Sul, já investiu mais de R$ 66 milhões na expansão da avicultura estadual e agora avança na qualificação da mão de obra do setor. Com a abertura de novos aviários e a modernização da produção, a Câmara Setorial da Avicultura e associações propuseram a criação de uma Escola Avícola para capacitar trabalhadores e formar jovens profissionais. A proposta foi apresentada ao governador Eduardo Riedel durante a Exposidrolândia, com apoio do SENAR e inspiração em experiências de outros estados.

O programa integra políticas públicas como o PROAPE, que incentiva a adoção de boas práticas, modernização e sustentabilidade. Sidrolândia se destaca como maior polo produtor, com 210 mil frangos abatidos diariamente. O projeto do aviário-escola receberá recursos estaduais e parlamentares para construção e equipamentos, reforçando a segurança e previsibilidade do setor. Com isso, espera-se estimular a permanência de jovens no campo e fortalecer a sucessão familiar na avicultura sul-mato-grossense.