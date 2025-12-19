sexta-feira, 19/12/2025

Programa Frango vida impulsiona avicultura em MS

Sidrolândia lidera produção e atração de investimentos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo

O Programa Frango Vida, do Governo de Mato Grosso do Sul, já investiu mais de R$ 66 milhões na expansão da avicultura estadual e agora avança na qualificação da mão de obra do setor. Com a abertura de novos aviários e a modernização da produção, a Câmara Setorial da Avicultura e associações propuseram a criação de uma Escola Avícola para capacitar trabalhadores e formar jovens profissionais. A proposta foi apresentada ao governador Eduardo Riedel durante a Exposidrolândia, com apoio do SENAR e inspiração em experiências de outros estados.

O programa integra políticas públicas como o PROAPE, que incentiva a adoção de boas práticas, modernização e sustentabilidade. Sidrolândia se destaca como maior polo produtor, com 210 mil frangos abatidos diariamente. O projeto do aviário-escola receberá recursos estaduais e parlamentares para construção e equipamentos, reforçando a segurança e previsibilidade do setor. Com isso, espera-se estimular a permanência de jovens no campo e fortalecer a sucessão familiar na avicultura sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Emerson Borges é homenageado na assembleia legislativa pelo destaque no setor farmacêutico

ANELISE PEREIRA - 0
O farmacêutico Emerson Borges, sócio-empresário das Drogarias FL Luizinho, foi homenageado durante a sessão solene alusiva ao Dia do Farmacêutico no Estado de Mato...
Leia mais

Furto de carneiros é esclarecido em Anaurilândia

Milton - 0
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anaurilândia-MS, esclareceu na terça-feira (16) um caso de abigeato, referente ao furto de carneiros de uma...
Leia mais

Mulher é gravemente ferida com machadinha na Capital

Milton - 0
Na noite desta quarta-feira (17), uma mulher de 44 anos sofreu ferimentos graves na cabeça após ser golpeada com uma machadinha em Campo Grande....
Leia mais

PIB dos municípios de MS cresce e destaca setores agroindustriais

Milton - 0
O PIB dos municípios de Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo entre 2022 e 2023, com destaque para áreas com forte presença do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia