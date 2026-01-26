Primt inicia última semana de inscrições com visita ao CRAS Noroeste

Alta procura também no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do Jardim Noroeste, onde o Primt Itinerante realizou seu sexto dia de atendimento. A visita aconteceu nesta segunda-feira, das 7h às 12h, com a presença de aproximadamente 126 pessoas em busca de inscrições no projeto, sendo 92 validadas.

O mutirão de triagem é direcionado à formação do Cadastro Reserva do Primt — Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho. A iniciativa pública é gerida pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), responsável pela seleção de beneficiários, pelo direcionamento às pastas da Prefeitura de Campo Grande e pelo treinamento profissional dos participantes vinculados ao programa.

Experiência que Vanessa Lopes (31 anos) já vivenciou anteriormente e agora busca retomar. “Com certeza me ajudou muito. É um cuidado que o Poder Público demonstra com os menos favorecidos e que auxilia de diversas maneiras. Inclui a cesta básica junto ao pagamento e também os cursos, que ajudam bastante para conseguir uma contratação depois”, relata a moradora do próprio Noroeste, embora de uma área distante do ponto de cadastramento.

Nos dias anteriores à vinda ao bairro de Vanessa, o programa já contabilizava 726 atendimentos e 488 inscrições, registrados nas agendas itinerantes realizadas nos bairros Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas e Rouxinóis. O resultado corresponde aos cinco primeiros dias de abordagens da Funsat nesses locais.

Também em busca de uma nova oportunidade no Primt, Gedália Bogado (42 anos) veio do Estrela Dalva para participar da seleção. “Dos pontos mais próximos de casa, seriam este e o do último dia. Por precaução e para garantir logo o cadastro, preferi a fila da segunda-feira. Até porque, se algo não desse certo, ainda teria outras datas para tentar novamente”, explicou.

Do Jardim Veraneio, Letícia Silvério chegou cedo para a seleção e conseguiu a senha 46. “Com tudo em ordem e a documentação preparada, não é o horário que impediria. Por isso, cheguei o quanto antes, pois entrar no Primt vai me ajudar muito, se eu conseguir. Este ano está mais concorrido, apesar da boa iniciativa do Poder Público em levar as inscrições para os bairros”, avaliou a candidata de 20 anos.

Marcelo de Barros (56 anos) viu no atendimento do CRAS Noroeste uma oportunidade de obter renda estável após um longo período sem emprego formal e em situação de vulnerabilidade. “O Primt funciona e é para quem precisa. Em algumas situações, só o mercado de trabalho não dá chance. Com esse apoio do Poder Público, é possível recomeçar”, comentou o morador do Tiradentes, que só conseguiu concorrer à vaga devido à proximidade do mutirão com seu bairro.

Situação semelhante à de Sueli Ajala Fernandes, de 40 anos, moradora de uma das extremidades do Jardim Noroeste. “É na minha região, mas o CRAS não fica perto da minha casa. O bairro é grande, mas a concorrência é ainda maior. Assim como eu, muitas pessoas já ouviram falar do Primt, então é normal tanta gente interessada em um vínculo no programa”, afirmou a candidata, também motivada pelos cursos oferecidos aos beneficiários.

A partir deste endereço, o Primt segue com inscrições em mais três locais nesta semana:

Terça-feira (27 de janeiro) e quarta-feira (28 de janeiro)

Local: CRAS Vila Popular

Rua Marçal de Souza, 25 – Vila Popular

Quinta-feira (29 de janeiro)

Local: CRAS São Conrado

Rua Livino Godói, 777 – Jardim São Conrado

Sexta-feira (30 de janeiro)

Local: CRAS Estrela do Sul

Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conjunto Estrela do Sul

A Funsat alerta que é fundamental que os interessados em concorrer a uma das vagas do Cadastro Reserva estejam com a documentação exigida em mãos:

Registro Geral (RG);

CTPS/Carteira de Trabalho (física ou digital);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou casamento;

Certidão de nascimento ou RG e CPF dos filhos, dependentes e agregados;

Comprovante ou declaração de escolaridade;

Certificado militar, quando couber;

Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Funsat. No Instagram, pelo perfil @funsat.cg; no Facebook, pela página Funsatcampograndems. O telefone para contato é (67) 4042-0585, ramal 5833, do departamento do Primt, vinculado à Diretoria Social, Profissional e de Empreendedorismo.