PRF flagra caminhão com passageiros no compartimento de carga

No último sábado (26), A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão na BR-060, onde encontrou sete passageiros sendo transportados no compartimento de carga, sem segurança. O veículo vinha de Belém do Brejo do Cruz/PB, com destino a Aparecida de Goiânia/GO.

O condutor foi autuado por crime de perigo à vida e liberado após assinar um termo de compromisso. Os passageiros foram autorizados a seguir a viagem de outros meios. Além disso, foram registradas infrações por irregularidades como cronotacógrafo vencido e iluminação inadequada, destacando a importância da fiscalização para a segurança nas estradas.