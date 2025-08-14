quinta-feira, 14/08/2025

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Design Estratégico com Canva

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Design Estratégico com Canva, que será realizado de 18 a 22 de agosto, das 18h30 às 21h30, na sede da Secretaria, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – 3º andar do Marrakech.

Com certificação de 20 horas, o curso tem como objetivo capacitar jovens e adultos no uso estratégico da plataforma Canva, uma das ferramentas de design mais populares e versáteis do mercado, utilizada para criar apresentações, artes para redes sociais, materiais gráficos e muito mais.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.


Serviço:

Design Estratégico com Canva
Data: 18 a 22/08
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro – 924 3° andar do Marrakech

CATEGORIAS:
GERAL

