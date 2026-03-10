PrefCG lança plataforma digital que integra rede de Ouvidorias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Ouvidoria-Geral do Município, lança nesta terça-feira (11), às 9h, um novo sistema digital para registro e tramitação de manifestações da população. A ferramenta passa a integrar, em uma única plataforma, todas as ouvidorias setoriais que compõem a Rede de Ouvidorias da Prefeitura de Campo Grande (REOUVCG).

Com a nova plataforma, as manifestações poderão ser registradas, encaminhadas e acompanhadas de forma integrada, garantindo mais agilidade na tramitação das demandas e maior transparência no acompanhamento das respostas.

Desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o sistema permitirá que o cidadão realize cadastro utilizando o CPF e acompanhe, em tempo real, cada etapa da tramitação da manifestação , desde o registro até a resposta final do órgão responsável.

Outra funcionalidade é a possibilidade de solicitar o sigilo das informações pessoais no momento do registro da manifestação, garantindo maior segurança e confidencialidade ao usuário quando necessário.

A iniciativa busca ampliar a transparência e fortalecer os canais de comunicação entre a população e a administração pública, além de contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados no município.

Serviço:

Evento: Lançamento do Sistema Integrado de Ouvidorias

Data: 11 de março de 2026

Horário: 09 horas

Local: Teatro do Paço