Praça dos Imigrantes abandonada vira “parada” de nóias e causa medo

Com obras paradas há dois anos, a Praça dos Imigrantes, no centro da Capital, tornou-se cenário de degradação e insegurança. Localizada na Rua Rui Barbosa, a praça, antes ponto turístico, agora é usada como banheiro a céu aberto por moradores de rua e usuários de drogas.

Comerciantes da região relatam mau cheiro constante, lixo espalhado e casos frequentes de violência. “Tem cocô, tem lixo, e a gente vive com medo. Ninguém faz nada”, desabafa um comerciante local.

Nesta semana, um homem foi flagrado nu, tomando banho em plena luz do dia. Ele seria usuário de drogas e já teria agido com agressividade contra pedestres. Outros casos semelhantes, com travestis e pessoas em situação de rua, também são frequentes.

A água que ainda corre pela estrutura inacabada da praça é usada para banhos e consumo. Moradores e trabalhadores pedem providências urgentes. A Prefeitura, responsável pela obra, não se pronunciou até o fechamento desta matéria.