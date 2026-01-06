Policial salva criança engasgada em frente a quartel da PM

Uma criança de 6 anos foi salva por um policial militar após chegar engasgada em frente ao quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Dourados, na noite do dia 29 de dezembro. O pai do menino chegou ao local em desespero, com o filho nos braços, e pediu ajuda ao militar que estava de serviço na guarita. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o policial age rapidamente, pega a criança e realiza a manobra de desengasgo, conseguindo restabelecer a respiração em poucos segundos.

Após o atendimento, o menino ainda ficou abalado, mas se acalmou enquanto conversava com o pai e com o policial. A família foi orientada a procurar atendimento médico para uma avaliação complementar. O caso, divulgado nesta terça-feira (6), reforça a importância do preparo dos policiais militares para agir em situações de emergência.

