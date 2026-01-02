sábado, 3/01/2026

Polícia prende autor de agressão em Campo Grande

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu nesta terça-feira (30) um homem de 26 anos acusado de lesão corporal dolosa. Ele teria atacado um idoso de 63 anos dentro de sua residência no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, e fugiu logo após o crime. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada a um hospital da cidade. Imediatamente após o ocorrido, o GOI iniciou as investigações e localizou o autor em um bar nas proximidades.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime e informou ter descartado a faca usada. Ele foi levado à DEPAC Cepol e autuado em flagrante. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes da ocorrência. A população é orientada a colaborar com informações que possam auxiliar nas investigações.

