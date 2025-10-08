Polícia Federal impede fuga de criminoso na fronteira

A Polícia Federal prendeu na última segunda-feira (6) um foragido da Justiça brasileira que tentava escapar para a Bolívia pelo Porto Oficial de Guajará-Mirim. A ação contou com cinco policiais federais e aconteceu minutos antes do embarque do suspeito, que utilizava documentos falsos para tentar deixar o país.
O homem possuía um histórico criminal extenso, com passagens por roubo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele também era procurado no estado de Santa Catarina e vinha sendo monitorado pelas autoridades.
Após a captura, o indivíduo foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Federal reforça o compromisso no combate à criminalidade e na cooperação internacional nas regiões de fronteira.