PM de SP mata integrante do PCC

A Polícia Militar de São Paulo matou, na noite de terça-feira (11), André Ferreira Borges, vulgo “Pane”, integrante do “grupo de operações de elite” do PCC, em Campinas. Ele era suspeito de envolvimento em grandes assaltos a bancos, incluindo os de Passos (2018), Uberaba (2019) e Araçatuba (2021). Durante uma abordagem, “Pane” reagiu atirando contra os policiais, o que resultou em uma troca de tiros. Ele foi atingido e morreu no local.

Com ele, a polícia apreendeu 83 mil dólares, R$ 21,6 mil, armas e munições. A polícia destaca que sua morte enfraquece a facção e impede novos crimes de grande impacto. Além dos assaltos, ele também teria envolvimento com atividades ilícitas nos EUA, relacionadas a criptoativos.

A operação foi considerada dentro dos protocolos operacionais.